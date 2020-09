Saksamaa teatel kinnitavad Navalnõi novitšoki-proovi nüüd ka Rootsi ja Prantsuse laborid

Kaarel Kressa toimetaja RUS

Navalnõi praegune elupaik, Berliini Charité kliinik Foto: EPA/Scanpix

Saksa valitsuse pressiesindaja teatas täna, et Prantsusmaa ja Rootsi laborid on andnud sõltumatu kinnituse, et Vene opositsiooniaktivist Aleksei Navalnõi mürgitati just novitšok-gruppi kuuluva närvimürgiga.