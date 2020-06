Saksamaa süüdistab Berliinis toimunud tapmises ametlikult Vene riiki

Surma hetkel Tornike Kavtarashvili nime kandnud Gruusia kodaniku (varasema nimega Zelimkhan Hangošvili) tapmises sai süüdistuse Vene kodanik Vadim K. Võimaliku motiivina mainitakse rahalist kasu ja poliitilisi põhjuseid.

Uurijate sõnul lendas tapja augustis Moskvast Pariisi ja sealt Varssavi kaudu Berliini, kasutades valenimega passi, mis oli välja antud kuu aega varem. 23. augustil sõitis jalgrattaga mõrvar ohvri juurde ja tulistas teda summutatud püstolist rindkeresse ja pähe. Ta arreteeriti pärast lühikest tagaajamist.

Saksa välisminister Heiko Maas ütles, et kutsub Vene suursaadiku vestlusele ning Saksa valitsus jätab endale õiguse edasisteks sammudeks. Suursaadik Sergei Netšajev ütles, et prokuröride süüdistused on alusetud ja tõendamata.