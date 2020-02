Saksamaa siseminister: paremäärmuslaste oht julgeolekule on väga suur

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Foto: ODD ANDERSEN, AFP

Saksa võimud teatasid täna, et paremäärmuslaste oht julgeolekule on väga suur ning on suurendatud politsei kohalolu kogus riigis pärast üheksa inimese mahalaskmist Frankfurdi lähedal Hanaus.