Saksamaa siseminister hoiatas 2015. aasta omast suurema pagulaslaine eest

Koos tulevase Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga reisinud Seehofer ütles ka, et Euroopa Liit peab tegema rohkem Türgi toetamiseks, et pagulased ei üritaks tihti ohtlikku mere ületamist Kreekasse jõudmiseks, vahendab Deutsche Welle.

„Me peame aitama oma Euroopa partnereid veelgi rohkem Euroopa Liidu välispiiride patrullimisel, me oleme nad liiga kauaks üksi jätnud,” ütles Seehofer ajalehele Bild am Sonntag, viidates mitte ainult Kreekale, vaid ka Hispaaniale ja Itaaliale. „Kui me seda ei tee, näeme me jälle pagulaste lainet nagu 2015. aastal, võib-olla isegi suuremat kui neli aastat tagasi.”

Seehoferi sõnul peab Euroopa vältima kriisi, milleks ta ei ole valmis, nagu see oli 2015. aastal. Ta selgitas, et tal on liidukantsler Angela Merkeli täielik toetus. Varem on Seehofer Merkeliga pagulaspoliitika osas avalikult eri meelt olnud.