Saksamaa saatis Berliini mõrva pärast välja kaks Vene diplomaati

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: CLEMENS BILAN, EPA

Saksamaa liidupeaprokuratuur teatas, et on piisavalt tõendeid, et Venemaa või Tšetšeenia andsid käsu Gruusia kodaniku Zelimhan Hangošvili mõrvamiseks Berliinis. Kaks Venemaa saatkonna töötajat saadeti Saksamaalt välja.