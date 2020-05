Saksamaa president hoiatas Teise maailmasõja lõpu 75. aastapäeva kõnes uue natsionalismi kiusatuse eest

Oma kõnes märkis Steinmeier kurbusega, et Natsi-Saksamaa alistanud liitlasriikide esindajad ja tuhanded noored inimesed, kes olid kutsutud kogu maailmast, ei saanud koroonaviiruse pandeemia tõttu tseremoonial osaleda, vahendab Deutsche Welle.

„Võib-olla viib see üksiolemine meid tagasi 1945. aasta 8. maisse, sest tol ajal olid sakslased päris üksi... alistatud sõjaliselt, poliitiliselt ja majanduslikult... moraalselt purustatud. Me olime teinud endast kogu maailma vaenlase,” ütles Steinmeier.

Saksamaa peamises sõja ja diktatuuri mälestuspaigas, Berliini Neue Waches kõnelnud Steinmeier märkis, et 1945. aasta 8. mai, päev, kui natsid alistusid, „oli natsionaalsotsialistliku türannia lõpp, pommitamisööde ja surmamarsside lõpp, enneolematute Saksa kuritegude ja holokausti tsivilisatsioonist taganemise lõpp”.

Steinmeier märkis samas, et kuigi seda nimetatakse nüüd vabastamispäevaks, siis tollal „ei olnud see kaugeltki nii enamiku sakslaste meeltes ja südametes”. Steinmeieri sõnul võttis aastaid, tegelikult aastakümneid, et Saksamaa teeks läbi denatsifitseerimisprotsessi ja teeniks tagasi oma koha riikide kogukonnas. Steinmeier tänas Saksamaa kuritegudes ellujäänuid, ohvrite järeltulijaid ja „kõiki neid maailmas, kes andsid sellele maale võimaluse uuesti alustada”.

Positiivsemal toonil ütles Steinmeier, et Saksamaa on täna „tugev demokraatia rahumeelse ja ühtse Euroopa südames. Me tunneme usaldust ning lõikame kasu koostööst ja partnerlusest üle maailma”.

Siiski hoiatas Steinmeier, et inimesed peavad olema valvsad uue natsionalismi kiusatuse ees. „Autoritaarsuse võlu. Usaldamatuse, isolatsiooni ja rahvaste vahelise vaenulikkuse. Vihkamise ja ässitamise, võõravaenu ja demokraatia põlgamise võlu ees, sest need pole midagi muud, kui vanad kurjad vaimud uues maskeeringus,” ütles Steinmeier.

Mainides võõravaenu ja juudivastaste kuritegude hiljutist kasvu, rääkis Steinmeier selliste rünnakute ohvritest hiljutisel ajal Hanaus, Halles ja Kasselis.

„Te ei ole unustatud!” ütles Steinmeier.