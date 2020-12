Saksamaa, Prantsusmaa ja Rootsi saadikud kutsuti Venemaa välisministeeriumi ja teatati EL-i vastaste sanktsioonide laiendamisest

„Täna kell 11.00 kutsuti seoses EL-i poolt Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamisega välisministeeriumi SFV, Prantsusmaa ja Rootsi diplomaatiliste esinduste juhid,” ütles Venemaa välisministeeriumi ametilik esindaja Maria Zahharova Interfaxile.

„Vastastikkuse põhimõtte alusel langetati otsus laiendada EL-i liikmesriikide esindajate nimekirja, kellele on keelatud sissesõit Vene Föderatsiooni territooriumile. Sellesse kanti need, kes on osalised Venemaa-vastase sanktsioonitegevuse õhutamises EL-i raames,” teatas Venemaa välisministeerium.

„Venemaa välisministeeriumi vastavad verbaalsed noodid, mis antud sammust informeerivad, anti üle SFV, Prantsusmaa ja Rootsi diplomaatiliste esinduste juhtidele ning saadeti EL-i esindusse Moskvas,” teatas ministeerium.

Venemaa välisministeeriumi sõnul saab „lääneriikide ebasõbralik tegevus ka edaspidi adekvaatse vastuse". „Peame kategooriliselt vastuvõetamatuks Euroopa Liidu poolt selle juhtivate liikmesriikide korraldusel ebaseaduslike piirangumeetmete kehtestamist rea meie kaasmaalaste suhtes nende väidetava osalemise ettekäändel intsidendis Venemaa kodaniku Navalnõiga,” öeldakse avalduses.

Venemaa välisministeerium teatas, et selle sammu algatanud riigid, ei ole esitanud ühtki tõendit mitte ainult Vene võimudele, vaatamata korduvatele pöördumistele nende poole, vaid ka oma partneritele EL-is.

„Kiirustamise ja varjamise olukorras võttis Euroopa Ülemkogu vastu konfrontatsioonilise poliitilise otsuse, mis läheb vastuollu ÜRO julgeolekunõukogu rahvusvaheliste õiguslike prerogatiividega ja Helsingi põhimõtetega mittesekkumise kohta siseasjadesse, riikide vahelise koostöö kohta ja heanaaberlike kohustuste täitmise kohta rahvusvahelise õiguse alusel. Euroopa Ülemkogu selle otsusega avaldati aga omavoliliselt konkreetsed perekonnanimed,” teatas Venemaa välisministeerium.

Euroopa Liit kehtestas sügisel sanktsioonid kuue Vene füüsilise isiku ja ühe keemiainstituudi vastu seoses opositsionäär Aleksei Navalnõi mürgitamisega augusti lõpus.