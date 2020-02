Saksamaa põhiseaduskohus otsustas, et inimestel on õigus enese määratud surmale

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: ULI DECK, AFP

Saksamaa kõrgeim kohus, liidupõhiseaduskohus otsustas, et 2015. aasta seadus, mis keelas professionaalse abistatud enesetapu, on põhiseadusevastane ja et inimestel on „õigus enese määratud surmale”.