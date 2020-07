Saksamaa nakkushaiguste instituut on koroonaviiruse pärast väga mures ja süüdistab hooletust

„Uued arengud Saksamaal teevad mu väga murelikuks,” ütles Wieler esimesel pressikonverentsil nädalate jooksul, vahendab Reuters.

„Kasv on seotud sellega, et me oleme hooletuks muutunud,” lisas Wieler ning kutsus inimesi üles sotsiaalse distantsi hoidmise reegleid täitma.

Uute nakatumiste päevane arv ligi kahekordistus täna 633-le ja RKI, mis on Saksamaa tähtsaim Covid-19 andmete koguja, seostas seda kasvanud kontaktidega pidudel ja töökohtadel.

206 000 kinnitatud nakatumis- ja enam kui 9000 surmajuhtumiga Saksamaa tahab teist lainet vältida, et ei naaseks majanduslikult hävitavad karantiinipiirangud, mis sundisid märtsis ja aprillis paljusid ärisid uksi sulgema.

Saksamaa pääses siiski palju vähemate surmajuhtumitega kui mõned suured naabrid nagu Prantsusmaa või Itaalia, mida pannakse laialdase testimise, hästi varustatud tervishoiusüsteemi ja sotsiaalse distantsi hoidmise reeglitest kinnipidamise arvele.

Suvepuhkuste hooaeg on aga tekitanud hirmu, et suurenenud nakatumisega kohtadest, näiteks Hispaaniast naasvad turistid võivad külvata teise laine seemned.

Wieler ei omistanud aga sellele suurt tähtsust.

„Ei ole oluline, kas te olete puhkusel või kodus,” ütles Wieler. „Puhkus on sama palju osa ettevaatusabinõudest Covid-19 leviku vastu kui teie töö ja kodune elu. Koht ei ole oluline.”

Saksamaa soovitas täna puhkajatel mitte reisida mitmetesse Hispaania regioonidesse, sealhulgas Katalooniasse.

Hamburg kaalub alkoholikeeldu oma punaste laternate linnaosas pärast seda, kui pidutsejad eirasid seal nädalavahetusel sotsiaalse distantsi hoidmist.

