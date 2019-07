Saksamaa muudab laste leetrite vastu vaktsineerimise kohustuslikuks

Alates 2020. aasta märtsist peavad vanemad selle järgi tõestama, et laps on vaktsineeritud, enne kui ta lasteaeda või kooli vastu võetakse, vahendab The Local.

Vaktsineerimiskohustus laieneb ka lasteaedade, koolide, meditsiiniasutuste ja kommunaalasutuste töötajatele.

Kaitsesüstimata lapsi lasteaedadesse ja koolidesse enam vastu ei võeta ja seaduse rikkumise eest ootab trahv kuni 2500 eurot.

„Me tahame kaitsta nii paljusid lapsi kui võimalik leetritesse haigestumise eest,” ütles Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn täna. Spahni sõnul on eesmärk 95-protsendine vaktsineeritute osakaal.

Lapsed ja personal, kes on juba lasteaedades, koolides või kogukonnakeskustes, kui seadus jõustub, peavad vaktsineerimist tõestama hiljemalt 2021. aasta 31. juuliks.

Kohustuslik vaktsineerimine kehtestatakse Saksamaal vastuseks ülemaailmselt suurenenud leetrite juhtumite arvule. Ainuüksi Euroopas suurenes leetrite juhtumite arv eelmisel aastal 350 protsenti.

Saksamaal registreeriti mullu 543 juhtumit. Selle aasta esimestel kuudel on registreeritud juba üle 400 juhtumi.

Saksamaa lastearstide liit on juba ammu nõudnud kohustuslikke vaktsineerimisi leetrite ja mitmete teiste haiguste vastu.

Seaduse peab heaks kiitma ka parlamendi alamkoda Bundestag, aga tervishoiuministeeriumi teatel ülemkoja Bundesrati heakskiitu vaja ei ole.

Kritiseerinud on eelnõu ainult rohelised, kes leiavad, et vaktsineerimist tuleks soovitada, aga mitte kohustuslikuks teha.