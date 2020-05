Saksamaa andis välja määruse Bundestagi häkkimises kahtlustatava venelase vahistamiseks

Ajaleht teatas, et kahtlusalune on Dmitri Badin, kes on küberrünnakute eest tagaotsitav ka USA võimude poolt muu hulgas Hillary Clintoni ja Demokraatliku Partei e-kirjade varastamisega seoses enne 2016. aasta presidendivalimisi, vahendab Reuters.

Süddeutsche Zeitung teatas anonüümseks jäänud allikale viidates, et uurijad on kindlad, et 29-aastane Badin osales 2015. aasta aprillis rünnakus Bundestagi vastu.