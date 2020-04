Saksamaa alustas täna väiksemate poodide avamist

Alates lillepoodidest kuni moeärideni lubatakse alla 800-meetrise pinnaga poodidel taas klientidele uksed avada eelmisel kuul kehtestatud piirangumeetmete lõdvendamise esimese lainena, vahendab AFP.

Liidukantsler Angela Merkel ja liidumaade peaministrid teatasid avamisotsusest eelmisel nädalal, kuigi nad nimetavad seda vaid ettevaatlikuks esimeseks sammuks.

Kuigi esimesed poed avati täna, kaotavad 16 liidumaad piiranguid veidi erinevas tempos.

Mõnedes liidumaades, näiteks Berliinis, võtab avamine veidi rohkem aega.

Merkel, keda on koroonaviiruse kriisi ajal tegutsemise eest kiidetud, loodab eelmisel nädalal ametlikult langusesse läinud Saksamaa majandust elustada.

Eilse seisuga oli Saksamaal 139 897 nakatumis- ja 4294 surmajuhtumit.

Saksamaa rahvaterviseametkond Robert Kochi Instituut (RKI) teatas reedel, et nakatumismäär – inimeste arv, keda iga haige inimene nakatab – on langenud esimest korda alla ühe, mis pani tervishoiuminister Jens Spahni kuulutama, et viirus on kontrolli all.

Merkel hoiatas siiski, et Saksamaa edu on habras.

„Me ei saa minna tagasi oma normaalse elu juurde pikka aega,” ütles riigi suurima elanikkonnaga liidumaa Nordrhein-Westfaleni peaminister ja Merkeli erakonnakaaslane Armin Laschet.

Intervjuus ajakirjale Der Spiegel hoiatas Laschet, et mõned koroonaviiruse piirangud võivad kehtida 2021. aastani.

Enam kui kahe inimese kogunemise keeld ja vähemalt 1,5-meetrise vahemaa hoidmise korraldus jäävad praegu kehtima.

See tähendab, et näiteks juuksurid ei saa tööle hakata enne 4. maid.

Kultuuriasutused, baarid, vabaajakeskused ja ilusalongid jäävad seni samuti suletuks. Suured publikuüritused nagu kontserdid ja jalgpallimatšid on keelatud kuni 31. augustini.

Ka koolid võidakse lähinädalatel osaliselt avada. Enamik liidumaid ootab vanemaid õpilasi kooli alates 4. maist.