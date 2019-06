Saksamaa alustas Lätist lahkunud süürlaste tagasisaatmist, aga neid ähvardab seal kodutus

LNT märgib, et jutt käib kahest perekonnast kaheksa lapsega. Riia lennujaama saabudes nõudsid süürlased Läti piirivalvuritelt enese pagulaste vastuvõtukeskusse Muceniekisse saatmist. Et nad said aga juba 2016. aastal Lätis alternatiivse staatuse (see tähendab, et nad ei ole pagulased, vaid said elamisloa), ei saa neid Muceniekis hoida – seal on õigus viibida ainult neil sisserändajatel, kelle staatust ei ole veel kindlaks määratud, vahendab Läti Delfi.

„Üks variantidest on pöörduda Riia munitsipaalvarjupaikade poole, aga seal tuleb perekonnad lahutada, sest meeste jaoks on eraldi varjupaik. Lapsed saadetakse aga tõenäoliselt kriisikeskusse. Teine variant on elada nagu kõik kodutud kuskil silla all,” teatas LNT.

Läti kodakondsus- ja migratsiooniamet otsustas siiski nendele perekondadele vastu tulla. „Et nende hulgas on väikesed lapsed, ei saa me humaansusest neid tänavale jätta. Võtsime nad enda juurde (Muceniekisse). Kuigi praegusel hetkel ei ole seaduse järgi neile abi ette nähtud,” teatas amet.

Siiski pakutakse süürlastele ainult katust pea kohal, süüa peavad nad endale ise muretsema.