Saksamaa ajaleht: Kersti Kaljulaid on nähtavalt närvis, et peab EKRE rassistlike avalduste pärast vabandama

Konverentsi kuluaarides on juttu videost Austria parempopulistliku Vabaduspartei nüüdseks endise juhi Heinz-Christian Strache kohtumisest väidetava Vene oligarhi sugulasega, mille avaldas just Süddeutsche Zeitung koos teise Saksa väljaande, Der Spiegeliga. „Loodetavasti ilmub selline video ka meil välja, siis oleks painaja läbi,” kommenteeris üks konverentsil osalenutest Saksa lehele.

Süddeutsche Zeitungi teatel sai konverentsil selgeks ka see, kui palju president Kersti Kaljulaid EKRE-t taunib. „Kaljulaid on nähtavalt närvis, et peab uute parempopulistlike rahvaesindajate ja ministrite rassistlike väljaütlemiste pärast vabandama: „Ma vihkan neid selle eest.””

Napilt kolm aastat ametis olnud Kaljulaid on esitlenud Eestit üle maailma digitaalse imelapsena ja nüüd istub EKRE viie ministriga valitsuses, sest peaminister Jüri Ratas rikkus oma valimiseelset lubadust, kirjutab Süddeutsche Zeitung ja jätkab: „EKRE šeff ja siseminister Mart Helme ja tema poeg Martin Helme, rahandusminister, on minevikus rassistlike väljaütlemistega silma paistnud („Kui sa neegrile pähe koputad, on see tühi”).”

EKRE põllumajandusminister nimetas Ilvest ja endist Euroopa Liidu volinikku Siim Kallast hiljuti „salajuutideks”, märgib Saksa ajaleht. Ametisse vannutamisel näitasid isa ja poeg aprilli lõpus demonstratiivselt sõrmedega OK-märki, mida peetakse „valgete ülemvõimu” eraldusmärgiks, lisab Süddeutsche Zeitung.

Süddeutsche Zeitung teatab ka, et Helmed on tahtnud „kallutatud” ajakirjanike kõrvaldamist riiklikust ringhäälingust ERR.

„Nad on nagu kõik autokraadid ja teevad näo, nagu kõik oleks väga lihtne,” ütles Kaljulaid. „Neile ei meeldi keerulised küsimused ja meediakanalid ja nad avaldavad neile survet.” Kaljulaid kinnitas, et meediavabadus on Eestis alles, aga see ei ole enesestmõistetavus. „Ma tahan, et meie ajakirjanikud oma vabaduse eest võitleksid ja iga päev. Ausalt öeldes, peame me kõik seda tegema.”

Ilves ütles Süddeutsche Zeitungile, et peaminister Ratas ja teised ministrid ei saa eitada vastutust EKRE ministrite avalduste eest, sest see on nende valitsus. Ilvese sõnul ei tahtnuks ta enam kunagi sisepoliitika kohta sõna võtta, aga nüüd on Eesti demokraatia tema sõnul ohus. „Kui nüüd keegi ütleb, et meil on rassistlik, antisemiitlik valitsus, ei saa keegi vastu vaielda,” ütles Ilves. Ta loodab, et see valitsus ei püsi kaua ning kahjud turismile ja majandusele jäävad piiratuks.