Saksa viroloog rääkis koroonaviiruse uute sümptomite avastamisest

„Me oleme proovinud vastata üsna lihtsatele küsimustele. Ma olen tõenäoliselt viroloog, kes on siin Saksamaal kõige rohkem patsiente näinud. Me käisime COVID-19-st eriti puudutatud Heinsbergi maakonnas majast majja ja iga nakatunu juures ning küsitlesime inimesi. Me registreerisime sümptomid ja leidsime selle kaudu ka uusi, võtsime õhuproove, proove ukselinkidelt, mobiiltelefonidelt ja kaugjuhtimispultidelt, me oleme isegi tualetiveeproove kogunud,“ rääkis Streeck.

Küsimusele, kas viirus levib näiteks tooli kaudu, vastas Streeck, et seda hirmu ei ole veel kinnitatud, aga viiruse geneetilist materjali on leitud tualetipotilt, mis siiski ei tähenda, et see on nakkav.

Milliseid uusi sümptomeid on Streeck leidnud?

„Peaaegu kõik nakatunud, keda me küsitlenud oleme, ja see käib tubli kahe kolmandiku kohta, kirjeldasid mitmepäevast lõhna- ja maitsetaju kadumist. See läheb nii kaugele, et üks ema ei tundnud enam oma lapse täis mähkme lõhna. Teised ei haistnud enam oma šampooni ja toit hakkas maitsetu tunduma. Millal need sümptomid ilmnesid, ei oska me veel täpselt öelda, aga me usume, et veidi pärast nakatumist,“ ütles Streeck.

Streecki sõnul on ta intervjueerinud kindlasti üle saja nakatunu, aga mitte kõige raskemaid juhtumeid, kes on haiglas.