Saksa valitsuse pressiteenistuse töötajat süüdistatakse spionaažis Egiptuse heaks

„Me ei kommenteeri käimas olevaid juurdlusi ega isiklikke asju,” ütles liidukantsler Angela Merkeli pressiesindaja ja Liidupressiameti juht Steffen Seibert, vahendab Deutsche Welle.

Saksa ajalehe Bild andmetel töötas mees pressiameti külastajate teenistuses keskastme töötajana. See tähendab, et ta pidi sooritama eksami ja läbima vähemalt kaheaastase ametiõppe, et seda töökohta saada.

Raporti järgi viis Saksa politsei mehe suhtes läbi „täidesaatvad toimingud” 2019. aasta detsembris. Külastajate teenistuse ruumid otsiti juurdluse osana läbi, teatas Bild.

Saksamaa liiduprokurör kinnitas, et mehele esitati süüdistus spionaažis ja juurdlus jätkub endiselt.

„On viiteid sellele, et Egiptuse teenistused püüavad värvata Saksamaal elavaid egiptlasi luure-eesmärkidel Egiptuse diplomaatiliste esinduste külastamisel Saksamaal ja reisidel Egiptusse,” öeldakse raportis.

Saksamaa valitsus usub, et Egiptuse salateenistused püüavad koguda informatsiooni Saksamaal elavate egiptlaste kohta, kes võivad olla Moslemivannaskonna või kopti kristlaste kogukonna liikmed.