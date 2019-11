Saksa välisminister Delfile: Poola ja Balti riigid võivad olla kindlad, et võtame nende muresid kui endi omi

Muidugi on olukord Põhja-Süürias teema, mis tekitab muret. Tegeleme sellega intensiivselt. Seepärast on hea, et täna toimub NATO välisministrite kohtumine. Alati on parem rääkida üksteisega kui üksteisest.Vaatamata praegustele erimeelsustele Ankaraga on selge: meie huvides on, et oluline partner Türgi, ning seda ka NATO puhul, ei kaugeneks Euroopast.

Ameerika Ühendriikide senat võib peagi hakata kehtestama sanktsioone ja peatama Nord Stream 2 projekti. Balti riikide, Poola ja Ukraina jaoks on ärevust tekitav, et tegemist pole majandusliku, vaid geopoliitilise projektiga. Mis põhjusel ei võetud/võeta neid muresid kuulda? Kas usute, et Saksamaa seisukohast on Nord Stream 2 projekti võimalik tagasi pöörata? Balti riikides näeme seda küsimust julgeoleku ja geopoliitilise stabiilsuse osana, sellepärast on meile oluline kuulda teie arvamust.

Oleme geostrateegilistes ja julgeolekupoliitilistes küsimustes nii oma Balti sõpradega kui ka oma partneritega Poolas ja Ukrainas pidevalt kontaktis. Me ei jätnud mingit kahtlust, nagu võiks meie meelest nende riikide julgeoleku üle kaubelda. Võtame oma partnerite muresid väga tõsiselt ja just seetõttu seisab ka Saksamaa valitsus kindlameelselt selle eest, et lisaks Nord Stream 2-le toimuks gaasitransiit ka edaspidi läbi Ukraina.