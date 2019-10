Saksa Tüüringi liidumaa valimised võitis Vasakpartei ja edu saatis ka paremäärmuslasi

Esialgsed tulemused näitasid, et Vasakpartei saab endisel Ida-Saksamaal asuval liidumaal 31% häältest, vahendab Deutsche Welle.

AfD-le kuulub 23,4% valijate toetus ja CDU-le andis oma hääle 21,8% valijatest.

Valimisaktiivsus oli ebatavaliselt kõrge. Hääle andis ligi 65% liidumaa 1,7 miljonist hääleõiguslikust elanikust. Viis aastat tagasi oli osalusprotsent näiteks 53.

Kuigi Vasakpartei on saamas ajaloolist võitu, jääb liidumaa valitsuse tulevane koosseis ebaselgeks.

AfD-d juhib Tüüringis Björn Höcke, kes pälvib Saksamaal oma käremeelsete väljaütlemistega sageli üleriiklikku tähelepanu. Höcke on näiteks kritiseerinud holokausti memoriaali Berliinis, nimetades seda „häbimemoriaaliks”, ning on kutsunud muutma Saksamaa mälestuskultuuri.

Pärast valimistulemuste teatavaks saamist kuulutas Höcke, et valijad tahavad uut muutust, mis oleks võrreldav Berliini müüri langemisega.

„See on selge märk, et suur osa Tüüringist ütleb: see ei saa jätkuda,” ütles Höcke telekanalile ARD. „Me vajame uuendust – seda tuleb tõsiselt võtta.”

Höcke lisas, et tema erakond saab järgmises valimistsüklis juba enamuse.

AfD-l on Saksamaa idapoolsetel liidumaadel tugev toetus. Septembris toetas erakonda Saksimaa-Anhaltis 27,5% ja Brandenburgis 23,5% valijatest. Teised erakonnad on aga seni keeldunud AfD-ga liidumaa või üleriiklikul tasemel koalitsioone moodustamast.