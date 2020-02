Saksa Tüüringi liidumaa tagasi astunud peaministril on õigus saada ühepäevase ametiaja eest 93 000 eurot

Selline summa on Redaktionsnetzwerk Deutschlandi (RND) eile avaldatud arvutuste tulemus, vahendab Die Welt.

Ainuüksi peaministriks valimise eest on Kemmerichil õigus veebruarikuu palgale, kinnitas Tüüringi rahandusministeeriumi esindaja RND-le. Tüüringi peaministri brutopõhipalk on 16 617,74 eurot kuus. Sellele lisandub 766 eurot teenistuskuludeks. Et Kemmerich on abielus, saab ta ka perekonnatoetust 153 eurot, teatas rahandusministeerium.

Lisaks sellele sai Vaba Demokraatliku Partei (FDP) poliitik ühepäevase ametiaja eest õiguse üleminekuraha saamiseks, mis makstakse Tüüringis välja alates esimesest kuust pärast ametist lahkumist.

RND teatel makstakse üleminekuraha vähemalt kuus ja maksimaalselt 12 kuud. Esimesed kolm kuud makstakse seda Tüüringi ministriseaduse järgi palga ja perekonnatoetuse täies mahus, edasi pooles mahus.

Seega saab Kemmerich esimesel kolmel kuul kokku 50 312,22 eurot ning neljandast kuuenda kuuni veel 25 156,11 eurot. Üleminekuraha kokku on siis 75 468,33 eurot. Kemmerichi sissetulekud ühe tööpäeva eest on niisiis kokku (palk + teenistuskulud + perekonnatoetus + üleminekuraha) vähemalt 93 000 eurot.

RND märgib, et samas ei saanud Kemmerich õigust pensionile. Selleks tuleb seaduse järgi ametis olla vähemalt kaks aastat.

Kemmerich valiti kolmapäeval üllatuslikult Tüüringi peaministriks paremäärmusliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetuse abil. Eile pidi Kemmerich järele andma rängale avalikkuse kriitikale ja astus tagasi.