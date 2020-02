Saksa tulistaja: USA-s tapetakse maa all lapsi ja kummardatakse saatanat, Saksamaad juhib salaorganisatsioon

Kirjas on Zeit Online’i teatel rassistlikud avaldused. Rathjen kirjutab, et „teatud isikud minu oma maalt” on aidanud kaasa sellele, et „meie keskel on nüüd rahvarühmad, rassid või kultuurid, mis on igas mõttes destruktiivsed”.

Oma kirjas räägib Rathjen „sõjast”, mis peab olema „topeltlöök salaorganisatsiooni ja meie rahva degenereerumise vastu”. Ka kirja teistes osades räägib Rathjen salateenistustest ja muudest vandenõuteooriatest.

Ligi nädal tagasi avaldas Rathjen YouTube’is video, milles edastas „isikliku sõnumi kõigile ameeriklastele”.

Rathjen väidab videos, et USA-s on maa-alused sõjaväeobjektid, kus kuritarvitatakse ja tapetakse lapsi. Seal kummardatakse tema sõnul ka saatanat. Rathjen kutsub Ameerika kodanikke ärkama ja selle vastu võitlema hakkama. Videos ei ole viiteid eilsele tulistamisele Saksamaal.

Video all oli link ka Rathjeni kodulehele, kus oli tema kohta isiklikku informatsiooni. Selle järgi on ta 43-aastane ja Hanaust pärit. Seal käis ta väidetavalt ka koolis. Pärast abituuriumi ja tsiviilteenistust õppis ta enda sõnul pangaametnikuks ning tudeeris majandust Bayreuthis.

Naaber ütles Focus Online’ile, et Rathjen ei äratanud millegagi kahtlust ja käitus normaalselt.