Saksa tapamajast avastati suur koroonaviiruse kolle

Saksamaal Gütersloh linna tapamajas andsid 650 inimest positiivse koroonaviiruse proovi ja alates eile pärastlõunast on ettevõtte tegevus peatatud, kirjutab BBC.

Testitud on rohkem kui tuhandet töötajat, mitu tuhat ootab veel oma järge. Tehase töötajad ja nendega kokku puutunud inimesed peavad viibima testi tulemuste selgumiseni karantiinis.

Ettevõtte Tönnies Group esindaja vabandas toimunu pärast.

Kohalikud võimud peatasid piirkonnas kuni kuu lõpuni lasteaedade ja koolide tegevuse. Saksa liidukantsler Angela Merkel tervitas viiruse levikut tõkestavate piirangute kehtestamist.

Saksamaad on seni koroonaviiruse eduka tõrjumise heaks näiteks toodud: tegu on Euroopa Liidu rahvarohkeima riigiga, kuid seal on registreeritud alla 9000 surma.

Ka teiste riikide, näiteks USA ja Prantsusmaa, tapamajades on avastatud koroonaviiruse koldeid.

