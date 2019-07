Saksa strateegid: Venemaa valmistub regionaalseteks sõdadeks Euroopas tuumaähvarduste toetusel

Venemaa selliste katsete toimumise võimalikeks kohtadeks peavad Brauß ja Krause Ukrainat ja Balti riike. Eesmärk on nende sõnul valitsuste ja ühiskondade destabiliseerimine ning NATO kaitsevõime ja kaitsetahte õõnestamine hirmutamise ja surve avaldamise kaudu.

Braußi sõnul on vajalikud lääne alliansi vastumeetmed, millega saab nende relvade strateegilise ja poliitilise mõju neutraliseerida. Tegelikkuses tähendab see vastuseismist Moskva seisukohale, et Venemaal on nimetatud stsenaariumide korral sõjalise ja poliitilise eskalatsioonidomineerimise võime.

Taustaks on see, et USA president Donald Trump tühistas USA ja Venemaa vahelise relvastuskontrollikokkuleppe, millega olid keelatud maismaal baseeruvad ballistilised ja tiibraketid lennuulatusega 500-5500 kilomeetrit. Põhjenduseks toodi Venemaa uued raketid.

NATO nimetusega SSC-8 relvasüsteemil on Washingtoni sõnul tegevusulatus kuni 2600 kilomeetrit ja see paikneb neljas kohas Venemaa Euroopa osas.

Ka mere ja õhu keskmaarelvade osas on lääne salateenistused täheldanud Moskva ulatuslikke relvastumisjõupingutusi.