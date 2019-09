Saksa president palus Poolalt natside pärast andestust

Steinmeier ja teised maailma liidrid on Poolas, et mälestada konflikti puhkemist 1939. aastal, vahendab uudistekanal BBC.

Täna peeti tseremoonia Poola linnas Wielunis, kus langesid 80 aasta eest esimesed natsivägede pommid.

Steinmeier mõistis rünnaku põhjustanud "hävitamissoovi" hukka.

"Ma kummardan natside türannia poolakatest ohvrite ees. Ja palun andestust," ütles Steinmeier, rääkides saksa ja poola keeles.

Steinmeier rääkis oma Poola ametivenna Andrzej Duda kõrval, kes taunis Natsi-Saksamaa rünnakut Poola vastu kui "barbaarset akti".

Ohvrite mälestuseks peeti tseremoonia alguses ka minutiline leinaseisak.

"Wielun pidi näitama, milline see sõda oleks, et see oleks totaalne sõda, reegliteta sõda, hävitav sõda," ütles Duda.

Hiljem pühapäeval kogunevad Poola pealinnas Varssavis tseremooniale ka teised maailma liidrid, sh Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja USA asepresident Mike Pence.

Poola kannatas Teise maailmasõja ajal kõige rängemate kaotuste käes: umbes kuus miljonit kodanikku sai surma.

Tänase päevani nõuab Poola surma ja hävingu eest Saksamaalt kahjuhüvitist.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki, kelle valitsevat Seaduse ja Õigluse (PiS) parteid süüdistatakse marurahvusluses, on kasvatanud pingeid suhetes Saksamaaga.

Poola parlamendikomisjon hindab endiselt nõutava hüvitise suurust, kuid Saksamaa väitel on asi lahendatud.

1939. aasta 1. septembri koidikul pommitas Saksa lennuvägi Luftwaffe Wieluni linna, millel polnud mingit sõjalist tähtsust. Arvatakse, et pommitamistes, mille eesmärgiks oli tsiviilelanike seas terrorit külvata, sai surma tuhandeid inimesi.

Adolf Hitleri korraldusel toimunud rünnaku järel esitas Suurbritannia Saksamaale ultimaatumi sõjaliste operatsioonide lõpetamiseks.