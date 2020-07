Saksa politsei otsib Madeleine McCanni kadumisega seoses läbi aeda Hannoveris

„Ma saan kinnitada, et läbiotsimine toimub seoses meie Maddie McCanni juhtumi juurdlusega,” ütles Braunschweigi prokurör Julia Mayer AFP-le.

Politsei tekitas juunis lootusi, et kolmeaastase tüdruku kadumine 2007. aastal saab lahendatud. Teatati, et juhtumiga seoses on uurimise all 43-aastane Saksa mees.

Saksa politsei teatas, et Madeleine’i võisid röövida laste seksuaalsed kuritarvitajad, murdes sisse puhkusekorterisse Portugalis, kus ta viibis.

Saksamaa liidukriminaalameti (BKA) esindaja Christian Hoppe ütles, et kahtlusalune kannab vanglakaristust seksuaalkuriteo eest ja ta on varem kaks korda karistatud „seksuaalse kontakti eest tüdrukutega”.

Madeleine kadus 2007. aasta 3. mail perepuhkuselt Portugalist Algarvest, kui tema vanemad Praia da Luzis sõpradega õhtust sõid.

Saksa prokuratuur on teatanud, et seal usutakse, et Madeleine on surnud.