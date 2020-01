Saksa politsei kahtlustab Krefeldi loomaaia tulekahju põhjustamises Hiina laternaid lennutanud kolme naist

Politsei teatas, et on kolm naist üle kuulanud. Tegemist on kohalike elanikega, kes teadete kohaselt kahetsevad juhtunut väga, vahendab BBC News.

Naised ei teadvustanud väidetavalt endale, et interneti kaudu ostetud laternad on Saksamaal keelatud.

Tuli hävitas ööl vastu 1. jaanuari loomaaia troopilise ahvimaja.

2000-ruutmeetrise pinnaga majas elasid teiste hulgas haruldased Borneo orangutanid, šimpansid ja marmosetid.

Ellu jäi kaks šimpansi ja seitsmeliikmeline gorillade perekond, kes olid naabruses gorillaaias, ja tuletõrjujatel õnnestus ära hoida leekide levimine sinna.

Hukkus viis orangutani, üks šimpans ja palju väiksemaid ahve. Vihmametsa keskkonnaga ahvimajas elasid ka linnud ja nahkhiired.

Politsei teatel lasti välja viis Hiina laternat, millest neli leiti põlenud ahvimaja lähedalt.

Prokurör Jens Frobel ütles, et keskendutakse kolmele kohalikule naisele, kes on vanuses 30-60 aastat. Naisi kahtlustatakse süütamises hooletuse tõttu ja neid võib oodata kuni viieaastane vanglakaristus või rahatrahv.

Naised andsid end eile ise politseisse üles ja politsei kiitis neid selle eest. Politsei võttis naiste käekirjanäidised, sest laternate küljest leiti käsitsi kirjutatud uusaastatervitused.