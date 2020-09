Saksa poliitikud toovad pärast Navalnõi mürgitamise kinnitamist mängu ka Nord Stream 2 peatamise

Saksa liiduvalitsuse seisukohtalt on juhtum selge: Venemaa valitsuse kriitik Navalnõi, kes on praegu ravil Berliini Charité haiglas, mürgitati Novitšok-grupi keemilise närvimürgiga, mida kinnitas Bundeswehri erilabor. Liidukantsler Angela Merkel rääkis eile „mürgitamismõrva katsest” ja ütles, et Navalnõi taheti vaikima panna, vahendab Der Spiegel.

Saksamaal on nüüd üha rohkem hääli, mis nõuavad Moskva jaoks karme tagajärgi. Bundestagi väliskomisjoni esimees Norbert Röttgen valitsevast Kristlik-Demokraatlikust Liidust (CDU) soovib selget, karmi ja ühtset Euroopa liini.

„Nüüd oleme me taaskord silmitsi Putini režiimi inimvihkajaliku reaalsusega,” ütles Röttgen telekanali ARD saates „Tagesthemen”.

Röttgeni sõnul tuleb nüüd kõik kaalumisele võtta. Ka gaasitoruprojekt Nord Stream 2. Liidukantsler Merkel rõhutas veel teisipäeval, et tahab projekti lõpule viia. Kui see nii juhtuks, oleks see Röttgeni sõnul Venemaa presidendi Vladimir Putini jaoks maksimaalne kinnitus ja julgustus just sellise poliitikaga jätkamiseks. Nord Stream 2 tühistamist on juba nõudnud Saksa rohelised.

Bundestagi asepresident Wolfgang Kubicki (Vaba Demokraatlik Partei - FDP) hoiatas aga gaasitoru ehituse kiire peatamise eest. „Ma olen skeptiline selle suhtes, et me peaksime oma teadmiste praeguses faasis sellise suurusjärgu projekti kahtluse alla seadma,” ütles Kubicki raadiojaamale Deutschlandfunk. Siiski möönis ta, et sõltuvalt edasistest arengutest ei pruugita ehitust lõpule viia.

Kubicki peab võimalikuks, et Navalnõi mürgitati Kremli osaluseta. Ta ütles, et „ei taha uskuda, et Vladimir Putin või üldse valitsus selle rünnaku taga on”. „Vene administratsioonis on ka jõude, mis elavad osaliselt oma elu,” ütles Kubicki.

„Ma loodan, et Putin ise dokumenteerib, et see ei toimunud tema käsul, et see ei toimunud tema egiidi all. Kui nii ei juhtu, kui me ei saa Venemaalt ühtki mõistlikku seletust, elame me järgmistel nädalatel ja kuudel ja aastatel Saksamaa ja Venemaa vahel läbi jääaja,” ütles Kubicki, kelle sõnul tuleb kehtestada majansussanktsioonid, kui Putin või Kreml ise peaksid mürgitamise taga olema.