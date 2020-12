Saksa leht: Pfizeri/BioNTechi koroonavaktsiin võib saada EL-i kasutusloa 23. detsembril

Bild viitab Euroopa Komisjoni ja Saksamaa liiduvalitsuse allikatele.

Seega võib vaktsineerimine Saksamaal alata veel sel aastal ja jutt käis Bildi andmetel 26. detsembrist.

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn kinnitas Bildi teadet ja ütles: „See on hea uudis kogu EL-i jaoks!”

Spahn on juba varem väljendanud kannatamatust EMA suhtes, mis oli varem määranud kohtumise potentsiaalsete vaktsiinide teemal 29. detsembrile, vahendab Associated Press.

„Meie eesmärk on heakskiit enne jõule, nii et me saaksime alustada vaktsineerimist veel sel aastal,” ütles Spahn eile õhtul, kui oli avaldatud pilte esimesi süste saavatest juubeldavatest ameeriklastest.

Saksamaa on juba paika pannud üle 400 vaktsineerimiskeskuse, aktiveerinud umbes 10 000 arsti ja muud meditsiinitöötajat ning on valmis massiliseks vaktsineerimiseks juba alates tänasest, teatas Spahn. Euroopa Liidu liikmena peab aga ka Euroopa suurim riik ootama EMA heakskiitu.

Spahn püüab läbi suruda USA firma Pfizeri ja Saksa ettevõtte BioNTechi vaktsiini kiiret heakskiitmist. Selle on juba kasutusele võtnud Suurbritannia, USA ja Kanada.

EMA juht Emer Cooke ütles eile, et tema meeskond töötab niigi ööpäevaringselt. Vaktsiini heakskiitmise ajakava on tema sõnul pidevas muutuses ja kuupäev võib ettepoole nihkuda.

