Saksa Bundeswehril on nüüd raskusi isegi sõdurite saabastega varustamisel

Uute saabaste hankimisel Bundeswehrile on nimelt suured hilinemised. „Relvajõudude uue võitlusjalatsisüsteemi täielik rakendamine viiakse praeguse planeerimise järgi lõpule 2022. aasta teise kvartali lõpuks,” kirjutas Saksamaa kaitseministeerium Vaba Demokraatliku Partei (FDP) Bundestagi liikmele Marie-Agnes Strack-Zimmermannile, teatas väljaanne Tagesspiegel. Algse plaani järgi pidid sõdurid uued saapad saama 2020. aasta lõpuks.

Ministeeriumi teatel ei saa sellest tähtajast kinni pidada „tööstuse piiratud tootmisvõimsuste tõttu”.

Kirjas Strack-Zimmermannile öeldakse, et ligi 183 000 sõdurist on esimese paari raskeid lahingujalatseid saanud üle 160 000. Puudub aga teine paar. Vaid üle 31 000 sõduri on kätte saanud kerged lahingujalatsid. Üleminekut „aastaringselt jalatsilt” kahele paarile rasketele ja ühele paarile kergetele lahingujalatsitele planeeriti alates 2016. aastast.

On groteskne, et kõigi sõdurite jalatsitega varustamine nii kaua aega võtab, märkis Strack-Zimmermann Tagesspiegelile. Lõpuks pole küsimus ju moes, vaid julgeolekus. „Kujutage ette, et tuletõrjujad kustutavad tulekahjusid toatuhvlites,” ütles Strack-Zimmermann.