Saksa autotootjal Daimleril pole aimugi, kust Kim Jong-un oma limusiinid sai

„Meil pole absoluutselt mingisugust aimu, kuidas need sõidukid Põhja-Koreasse tarniti,” teatas Daimleri pressiesindaja Silke Mockert kolmapäeval kirjalikus vastuses AP-le. „Daimleri jaoks on toodete korrektne eksportimine kooskõlas seadusega vastutustundliku ettevõtluse aluspõhimõte.”

Saksamaal Stuttgartis peakorterit omav Daimler on üks maailma suuremaid ja prestiižsemaid autotootjaid.

Kuigi oma veebilehel uhkustab Daimler, et müüb sõidukeid ja teenuseid pea kõigis maailma riikides, ei ole Põhja-Korea ametlike klientide hulgas.

„Meie ettevõttel ei ole olnud Põhja-Koreaga ärisidemeid nüüd enam kui 15 aastat ja me järgime rangelt EL-i ja USA embargosid,” ütles Mockert. „Et hoida ära tarneid Põhja-Koreasse ja tema saatkondadesse üle maailma, on Daimler rakendanud põhjaliku ekspordikontrolliprotsessi. Sõidukite müük kolmandate osapoolte poolt, eriti kasutatud sõidukite, on väljaspool meie kontrolli ja vastutust.”

Kimi võime limusiine soetada on igal juhul hea näide selle kohta, kui auklikud võivad sanktsioonid olla.