Sajandi müsteerium: mis juhtus Riia kanalist leitud Saksa allveelaevaga

Viesturs Radovics, Delfi.lv RUS

Ajakirja Klubs 1996. aasta lugu allveelaevast. Pildil leiupaik. Läti Delfi

Riiast leiti Saksa allveelaev! Ei, see pole mõni Teise maailmasõja aegne uudis, vaid teade, mis ilmus aastal 1995. Toona leiti Zunda kanalist väike luureallveelaev, mis oli sinna kinni jäänud 1944. aasta teisel poolel. Lugu ümbritseb paks saladusloor, sest andmeid on vähe ja enamik Delfiga kõnelnud eksperte polnud juhtumist kuulnudki. Veel müstilisemaks muudab juhtunu asjaolu, et pärast leidmist läks laev saladuslikul kombel kaduma.