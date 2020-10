Sajad Belgia arstid on kutsunud avalikus kirjas karme koroonameetmeid lõpetama

„Praegune kriisijuhtimine on muutunud täiesti ebaproportsionaalseks ja see tekitab rohkem kahju kui head. Me kutsume lõpetama kõiki meetmeid ning palume viivitamatult taastada meie normaalset demokraatlikku valitsemist ja kõiki õiguslikke struktuure ja kõiki meie kodanikuvabadusi,” öeldakse kirjas.

Kirjas väidetakse, et elanikkonnale praegu tekkival kaasneval kahjul on lühikese ja pika ajaperioodi vältel suurem mõju elanikkonna kõigile osadele võrreldes sellega, kui paljusid inimesi suudetakse koroonaviiruse eest kaitsta.

Arstide sõnul ennustas WHO algselt, et pandeemia toob kaasa miljoneid surmajuhtumeid ja tegemist on ülimalt nakkava viirusega, mille jaoks vaktsiini ei ole. See viis ülemaailmse häireseisundini, mida pole inimkonna ajaloos nähtud. Kehtestati karantiinid, mis sulgesid terved ühiskonnad, halvasid kogu majanduse ja sundisid terveid inimesi kodus püsima.

Aegamööda hakkasid arstide sõnul mitmelt poolt kõlama häirekellad, sest objektiivsed faktid näitasid täiesti teistsugust tegelikkust: Covid-19 kulg oli sarnane tavalise gripihooaja infektsioonilainega. Väidetakse ka, et mittespetsiifilise polümeraasi ahelreaktsiooni testi kasutamine, mis annab palju valepositiivseid, näitab liialdatud pilti.

Arstid väidavad ka, et paljud, kelle test on positiivne, ei ole tegelikult haiged ega ole ka ohus haigeks jääda. Samuti ei nakata nad teisi.

„Näib, et enamikul inimestest on juba kaasasündinud või üldine immuunsus nt gripi ja teiste viiruste vastu. Seda kinnitavad tähelepanekud ristluslaevalt Diamond Princess, mis oli karantiinis mõnede reisijate tõttu, kes surid Covid-19-sse. Enamik reisijatest olid eakad ja nad olid laeval ideaalses nakkuse ülekandumise olukorras. Ometi ei paistnud 75% nakatunud olevat. Seega on isegi selles kõrge riskiga grupis enamik viirusele resistentsed. Uuring ajakirjas Cell näitab, et enamik inimesi neutraliseerib koroonaviiruse limaskesta või rakuimmuunsusega, kogedes vähe või üldse mitte sümptomeid. Enamikul inimestel, kes annavad positiivse testi, ei ole kaebusi. Nende immuunsüsteem on piisavalt tugev,” öeldakse kirjas.