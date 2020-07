Ryanairi lennuki tualetist leiti kiri pommi kohta ja lennuk oli sunnitud hävitajate saatel maanduma

Lend suunati Londoni lähedal asuvale Stanstedi lennuväljale, kus Essexi politsei lennukit kontrollis, vahendab BBC News.

Kohaliku aja järgi kell 18.40 maandunud lennukit eskortis kaks Suurbritannia kuninglike õhujõudude hävitajat Eurofighter Typhoon.

„Lennuk maandus normaalselt, aga ruleeriti kõrvalisse seisukohta, kus reisijad ohutult väljusid,” teatas Ryanairi esindaja.

Lennujaama juures nähtud hävitajatest avaldati lühike video Twitteris.

Looks like two eurofighters? Circling stansted airport... #stansted #stanstedairport pic.twitter.com/JmORybxx7l