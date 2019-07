Rumeenias mõrvati teismeline neiu, kelle hädaabikõnesid politsei lihtsalt eiras. Arvati, et tüdrukuga pole midagi hullu juhtunud

Traagiline vahejuhtum leidis aset Caracali linnas, vahendab BBC. 15-aastane neiu rööviti kolmapäeval. Ometi suutis ta pantvangistaja juurest kolm korda hädaabinumbril helistada. Ta andis üpris detailiselt teada, kus asub.

Ometi ei võtnud politseiametnikud tema kõnesid tõsiselt. Sõideti küll maja juurde, kus teda väidetavalt kinni hoiti, kuid sisse ei mindud. Arvati, et ju sai tüdruk millestki valesti aru. Taotleti ametlikku läbiotsimisordenit.

See saadi alles 19 tundi pärast tüdruku viimast kõne. Läbiotsimise käigus leiti inimsäilmed. Hoone kuulub ühele 65-aastasele mehele, kelle politsei vahistas. Nüüd arvatakse, et tema hingel on ka 18-aastase kohaliku neiu mõrv.

Politseijuht Ioan Buda jäi tööst ilma ja toimub ka suur sisejuurdlus.