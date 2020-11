Rumeenias hukkus haiglaintensiivi põlengus kümme koroonapatsienti

Tulekahju hävitas kaks intensiivraviosakonna palatit, kus raviti kokku 16 patsienti, kellel kõigil oli koroonaviirus. 10 inimest hukkus, veel seitsme, sh vähemalt ühe haiglatöötaja, seisund on kriitiline, teatas asutuse pressiesindaja täna hommikul, avaldades hukkunute lähedastele kaastunnet.

Valvearstil, kes üritas patsiente päästa, oli keha 40% ulatuses tõsiste põletushaavadega kaetud, teatas pealinnast Bukarestist umbes 350 kilomeetri kaugusele põhja jääva Piatra Neamti linna päästeamet.

On veel ebaselge, millest põleng alguse sai, ja prokuratuuri kinnitusel hakatakse seda uurima.

Tervishoiuminister Nelu Tataru ütles ajakirjanikele, et kuus ellujäänud COVID-19 patsienti viiakse Rumeenia idaosas asuva Iasi linna haiglasse. Tõsiselt viga saanud valvearst toimetatakse aga ravile pealinna Bukaresti.

"Tulevases seadusandluses koordineerib kõiki riiklikke haiglaid tervishoiuministeerium," ütles Tataru täpsustusi jagamata. Kohalikke haiglaid juhivad praegu maakondade volikogud, mis muudab järelevalve teostamise üldise tervishoiusüsteemi üle keeruliseks.

Tegemist oli ühtlasi Rumeenia kõige ohvriterohkema tulekahjuga alates 2015. aastast, kui pealinnas Bukarestis süttis põlema ööklubi, milles jättis elu 65 inimest. Toonane tragöödia tõi riigis kaasa massimeeleavaldused vastutuse puudumise üle.

Vaene Rumeenia, millel on üks Euroopa Liidu kehvemaid meditsiinisüsteeme, on viimase statistika kohaselt teatanud 353 185 koroonaviiruse juhtumist ja 8813 surmast. Tänase seisuga on seal haiglas üle 13 000 COVID-19 patsiendi, viies süsteemi võimekuse viimase piirini ajal, kui riigis juba on tõsine puudus arstidest, ennekõike väikelinnades.