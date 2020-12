Rumeenia parlamendivalimiste järel on opositsioonil kerge edumaa

Kui loetud oli 80% häältest, oli PSD toetus 30% ja PNL-i oma 25%, vahendab BBC News.

Siiski on ebatõenäoline, et PSD valitsuse moodustab, sest peaminister Ludovic Orbani juhitud PNL-il on rohkem potentsiaalseid liitlasi.

Valimisaktiivsus oli rekordmadal – 33%.

PNL toetab Euroopa Liidu suuremat lõimumist, PSD on aga rahvuslikum ja populistlikum.

Pärast lävepakuküsitluste tulemuste avaldamist ütles PSD juht Marcel Ciolacu, et ootab Orbani peaministriametist tagasiastumist.

Orban kuulutas aga enese võitjaks ja ütles, et püüab esindada erinevaid huve.

Korrespondentide sõnul peaks PNL suutma moodustada valitsuse koalitsioonis hiljuti loodud erakonnaga USR-Plus, mis paistab olevat saanud umbes 15% häältest.

PNL-i potentsiaalne liitlane on ka erakond UDMR, mis esindab Rumeenia ungarlasi.

Esimest korda pääses parlamenti paremäärmuslik erakond Rumeenia Ühtsuse Allianss (AUR), mis sai umbes 9% häältest.