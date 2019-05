Rumeenia mõjukaim poliitik Liviu Dragnea sõidutati korruptsiooni eest vanglasse

56-aastane Dragnea mõisteti eelmisel aastal süüdi kahele erakonnaliikmele riigiasutuses olematu töö eest palka maksta laskmises, vahendab BBC News.

Prokuratuuri sõnul tekitas Dragnea oma mõjujõudu valitsusametnikuna kasutades kahele oma erakonna naisele võltstöökohad Rumeenia lastekaitseametkonnas.

Naised tunnistasid, et töötasid partei heaks, aga said palka lastekaitseametkonnast.

Dragnea, kes kuritegu eitab, kaebas esialgse otsuse edasi ja ta jäeti vabadusse. Eile näidati aga Rumeenia televisioonis, kuidas mõjukas poliitik viidi politseiautoga Bukaresti äärelinna Rahova vanglasse.

Dragnead on laialdaselt peetud Rumeenia mõjukaimaks poliitikuks. Peaministriks saamist takistas aga see, et ta mõisteti 2016. aastal süüdi valimiste võltsimises.

Vaatlejate sõnul on aga Dragnea endiselt kaadri taga niite tõmmanud, juhtides PSD-d ja erakonna juhitud valitsusi.

PSD on läbi viinud vastuolulisi kohtusüsteemi reforme, mis on kärpinud kohtute sõltumatust ning kutsunud esile massimeeleavaldusi Rumeenias ja Euroopa Liidu hukkamõistu.

Dragnea on uurimise all ka teises kohtuasjas. Teda süüdistatakse kuritegeliku grupi moodustamises riigiprojektidest raha omastamiseks. Dragnea väidab, et süüdistused on poliitiliselt motiveeritud.