Rumeenia haiglapõlengus koroonapatsiente päästa püüdes põletada saanud kangelasarst viidi Belgiasse ravile

Rumeenia peaminister Ludovic Orban nimetas dr Cătălin Denciut kangelaslikuks ning ülistas tema erilist julgust ja eneseohverduslikkust patsientide päästmisel, vahendab BBC News.

Laupäeval Piatra Neamți linnas toimunud tulekahjus hukkus kümme patsienti.

Tulekahju puhkemise kohta haigla intensiivraviosakonnas on alustatud juurdlust.

Mõnede teadete järgi süttis meditsiiniseade, mis süütas hapnikuballoonid. Kohalike ametnike sõnul viidi osakond enne seda ilma ametliku teavituseta haigla neljandalt korruselt kolmandale.

Põlengus hukkus seitse meest ja kolm naist vanuses 67-86 aastat. Veel kuus Covid-19 patsienti sai kannatada ja nad viisi teise haiglasse Iași linna.

Dr Denciu viidi Belgia Kuninganna Astridi sõjaväehaiglasse. Enne seda oli ta viidud pealinna Bukaresti teise ja kolmanda astme põletustega 40 protsendil kehast.

Rumeenia president Klaus Iohannis nimetas juhtunut tohutuks tragöödiaks ja ütles, et on tähtis teada saada, mis juhtus, et vältida selliseid olukordi tulevikus.

Rumeenia haiglates oli eilse seisudga ligi 13 000 Covid-19 patsienti, neist 1169 intensiivraviosakondades.