Rossija Segodnja tegevdirektor kurtis, et Euroopa Nõukogus suhtuti Sputniku tagakiusamisse Eestis ükskõikselt

„Mina arvasin, et väärtused on väärtused. Selgus, et kõik loomad on võrdsed, aga mõned on võrdsemad. Ja selles mõttes, kui asi puudutab Venemaad, ei pea väga tähelepanelikult väärtusi järgima. <...> Ei taheta lihtsalt näha, sest ilmselt saadakse aru, et see on osa mingist suurest poliitikast, et see on osa mingist suurest protsessist, mitte lihtsalt, kuidas öelda, Eesti võimude tuju. Mul kadusid viimased illusioonid, mis olid seotud sellega, et mulle tundus, <...> et seal on asju, millest räägitakse tõsiselt, väärtustest, sõnavabadusest, õigusest elukutsele ja nii edasi,” lausus Võšinski raadiojaamale Vesti FM, vahendab RIA Novosti.

Võšinski ja Sputnik Eesti peatoimetaja Jelena Tšerõševa esinesid ENPA talvisel istungjärgul 28. jaanuaril.

Teema on suure tähelepanu all, sest sellest kõneles ka Venemaa riigipea Vladimir Putin oma pressikonverentsil. "Mind panevad Eestis toimuvad asjad imestama. Venemaad süüdistatakse läänes meedia allasurumises, aga Euroopa riigid tegelevad sellega ise. Te teete palju ära, katsed häirida teie tööd riigi võimude poolt ei tohi jääda märkamata. See on hämmastav künism. Võimudel ei ole palju teha, igasugused meetmed riigi poolt on ebaefektiivsed ja lisavad ainult vett nende veskile, kes meie maid lahku viivad," teatas Putin.