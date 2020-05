Roskosmose juht Rogozin lubas, et Venemaa ei luba Kuu erastamist

Rogozin rõhutas raadiojaama Komsomolskaja Pravda eetris, et sellised plaanid on ebaseaduslikud, vahendab Interfax.

„Kuu huvitab meid eelkõige tema päritolu ja Maa kaaslasena säilimise seisukohalt. Aga Kuu ei ole lõppeesmärk. Me ei kavatse osaleda Kuu-võidujooksus, mis meenutab valimiseelset võitlust,” lausus Rogozin.

Rogozin võttis Kuu teemal sõna seoses USA presidendi Donald Trumpi 6. aprilli täidesaatva korraldusega, milles on juttu Kuu ja teiste taevakehade ressursside hõlvamisest ning mis näeb ette, et USA administratsioon on vastu igasugustele katsetele pidada kosmost inimkonna ühiseks omandiks.

Rogozin täpsustas, et Venemaa alustab 2021. aastal Kuu-programmi ja kavatseb saata Kuule esimese aparaadi Luna-25. „Hiljem, 2024.-2025. aastal tulevad orbitaalaparaat Luna-26 ja raske aparaat Luna-27, mis alustab Kuul regoliidi puurimist ja teaduslikke uuringuid,” ütles Rogozin.