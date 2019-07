Rootsis uuriti, kuidas võis 7-aastane printsess alla 13 keelatud olnud kontserdil käia

Põhjuseks oli kontserdi müratase. Kui kontsert oleks olnud lubatud ka alla 13-aastastele, oleksid mürapiirangud karmimad olnud, vahendab Yle Uutiset.

JUST NU: Beskedet efter prinsessan Estelles besök på Metallica-konserten: ”Ingen publikplats”https://t.co/8vIAtqarGY pic.twitter.com/pxYazEniI5 — Aftonbladet (@Aftonbladet) July 12, 2019

Nüüd leidsid võimud, et Estelle ei vaadanud kontserti muu publiku hulgas, vaid eraldi ruumis, mida mürapiirangud ei puuduta, nii et mingeid edasisi tagajärgi asi kaasa ei too, teatasid teiste hulgas Dagens Nyheter ja Aftonbladet.

Kommunen ska utreda Estelles besök på Metallica-konserten • Ullevi hade inte tillstånd att ha barn under 13 år på arenanhttps://t.co/QCvNBzaIrw — Expressen (@Expressen) July 10, 2019

Printsess Estelle käis kontserdil koos ema, kroonprintsess Victoria ja isa, prints Danieliga.