Rootsis tuli juurde ligi 750, Soomes poolsada COVID-19–sse nakatunut

Ööpäeva jooksul jättis Soomes koroonaviiruse tõttu elu üks inimene, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 314-ni, teatas Soome terviseamet täna hommikul.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 64 inimest, neist 10 on intensiivravil.

Rootsis tuvastati viimase 24 tunni jooksul 749 uut koroonaviirusesse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv jõudis seal 36 476-ni, teatas Rootsi tervishoiuamet reede õhtul.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Rootsis jätnud 4350 inimest, neist 84 viimase ööpäeva jooksul.

Lätis vaid üks uus nakatunu

Lätis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 1243 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest üks osutus positiivseks, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus täna hommikul.

Kokku on COVID-19 Lätis diagnoositud 1065 inimesel, kellest 24 on jätnud oma elu. Haiglaravi vajab Lätis tänase seisuga 18 COVID-19 patsienti, kellest kolm on intensiivravil.