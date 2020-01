Rootsis toimusid öösel plahvatused Stockholmis ja Uppsalas

Teade plahvatuse kohta saabus Stockholmi politseile kella ühe ajal öösel. Kohale saabus mitmeid patrulle ja veidi hiljem ka pommirühm, vahendab SVT Nyheter.

Päästeteenistuse teatel evakueeriti kõik elanikud trepikojast, kus plahvatus toimus, ja ka naaberhoonest. Hinnangu järgi hoonetes varisemisohtu ei ole ja uue plahvatuse ohtu peetakse väikseks.

Uppsala plahvatuse kohta sai politsei teate kella 3.15 ajal. Politsei teatel on liiga vara öelda, mis plahvatas.

„Riiklik pommirühm töötas kohapeal paar tundi ja on just lõpetanud. Sündmuspaik on eraldatud,” ütles Kesk-Rootsi päästeteenistuse korrapidaja Andreas Örth.

Plahvatus toimus ööklubi taga ja on materiaalseid kahjusid muu hulgas autodele. Ükski inimene viga ei saanud.