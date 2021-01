Rootsis suri eakas ja haige inimene päev pärast koroona vastu vaktsineerimist, arsti sõnul seost ilmselt ei ole

Eakas ja mitut haigust põdenud inimene suri arvatavasti südame seiskumise tagajärjel päev pärast COVID-19 vastu vaktsineerimist, vahendab SVT Nyheter.

Juhtumi kohta raporteeriti Rootsi ravimiametile, aga seda, kas surmajuhtum on kuidagi seotud vaktsineerimisega, ei ole kindlaks tehtud.

„See ei ole meie otsustada. Sellest ravimiametit teavitada on rutiinne toiming. Aga võttes arvesse koroonavaktsineerimistega pärast tekkinud muret, on eriti tähtis, et oleme võimalikult avatud ja järgime protseduurireegleid” ütles Kalmari lääni raviregiooni peaarst Mattias Alvunger.

Hoolimata surmajuhtumist ei ole mingit põhjust vaktsineerimise pärast muretseda, kinnitas Alvunger.

„Ma arvan, et peab kuulama, mida riiklikud ametkonnad ütlevad. Me jätkame selle vaktsineerimisplaani ja järjekorra alusel, mis Kalmari läänis juba varasemast olemas on,” ütles Alvunger. „See ei pea tähendama, et vaktsineerimise juures on mingi risk. Tasub endiselt järgida soovitusi, mis on antud vaktsiinide varasemate uuringute põhjal. Aga kui on tegemist uue ravimiga, tuleb olla tähelepanelik ootamatute juhtumite suhtes, et suurendada oma teadmisi.”

