Rootsis sõitis taksojuht väidetavalt tahtlikult rahva sekka, mitu inimest toimetati haiglasse

Otsasõit oli tõenäoliselt tahtlik, usub prokuratuur, kes esitas kolmekümnendates eluaastates mehele kahtlustuse tapmiskatses, vahendab Aftonbladet.

Taksojuht peeti sündmuspaigal kinni möödakäijate poolt, kes tirisid ta autost välja. Viimased väljendasid politseiga rääkides samuti arvamust, et mehe tegu oli tahtlik.

"Uurime võimalust, et tema eesmärk oli sõita otsa konkreetsele isikule," ütles politsei pressiesindaja Mats Öhman. Tema sõnul toimetati haiglasse kolm inimest: umbes 35-aastane mees, üle 50-aastane mees ja umbes 18-aastane naine.

Öhman lisas, et taksojuht oli juhtunu ajal kaine, kuid tema motiive ei ole veel võimalik kommenteerida, rõhutades siiski, et pole alust kahtlustada, et teol oli seos terrorismiga.

Kohus otsustab mehe vahi alla võtmise hiljemalt tuleva nädala teisipäeval.