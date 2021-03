Rootsis seitset inimest pussitanud meest esialgu siiski terrorismis ei kahtlustata

„Praegu on kahtlustus mõrvakatse. Sellest hoolimata on väga tähtis motiivipilti uurida,” ütles Rullman, vahendab SVT Nyheter.

Rullmani sõnul on politsei teinud ulatuslikku uurimistööd, kogudes erineval viisil informatsiooni.

Rullman kinnitas, et kahtlusaluse korter otsiti läbi. Ta ei öelnud, mis kodakondsus mehel on, aga kinnitas, et tal on igal juhul seos teise riigiga.

„Aga ta on elanud kohas, kus see juhtus,” ütles Rullman.

Politsei on teatanud, et mees on neile teada pisikuritegude tõttu.

Rullmani sõnul on praeguse hetke kuriteokahtlustus mõrvakatse ja ei midagi muud.

„Terrorikuriteo kahtlust uurivad alati Säpo (Rootsi Julgeolekupolitsei – toim) ja riikliku julgeolekuasjade üksuse prokurörid, neid on uurimise kohta informeeritud ja on otsustatud, et nad ei võta asja üle. Ja terrorismikahtlustus ei ole midagi, mida mina tavalise operatiivprokurörina saaksin kasutada, ja praegu on kahtlustus mõrvakatse,” ütles Rullman.

SVT Nyheteri andmetel kanti 20. eluaastates kahtlusalune Rootsi rahvastikuregistrisse 2018. aastal ja ta on Afganistani kodanik. Vetlandasse kolis ta eelmise aasta aprillis.