Rootsis sai erakorralise kasutusloa uus kunstlikest antikehadest koosnev koroonaravim

Viirusevastane ravim veidi keerulise nimega bamlanivimab sai Rootsi ravimiametilt eelmisel nädalal niinimatatud erakorralise litsentsi. See tähendab, et see ei ole veel ametlikult heakskiidetud, aga arstid võivad seda siiski välja kirjutada, vahendab SVT Nyheter.

„See võib päästa elusid,” ütles Rootsi ravimiameti grupijuht Charlotta Bergquist. „See on heakskiitmisprotsessis ja tulemused näevad välja lootustandvad, nii et usutakse, et kontrollitud vormis on sellest kasu.”

Rootsi sotsiaalamet, mis erakorralist kasutusluba taotles, on märganud, et ravimil on märkimisväärne nõudlus arstide hulgas, ja sõlmis lepingu USA ravimitootja Eli Lillyga.

„Me tahame selle kiiresti kätte saada, et me oleksime valmis selleks, et nakkuse levik võib kasvada kas kolmanda lainena või selle laine pikendusena, milles ma praegu oleme. Me vajame seda oma tööriistakasti, kui ootame, et piisavalt inimesi saaks vaktsineeritud,” ütles Rootsi sotsiaalameti ravimibüroo juht Marie State.

Esialgu piisab tarnetest sadadele patsientidele, aga sotsiaalamet on valmis lisa tellima.

„Me arvestame tarnetega alates märtsi algusest. Ja raporteeritud vajaduse järgi need kes vajavad, ravimit ka saavad,” ütles State.

Bamlanivimabi on arendatud spetsiaalselt Covid-19 vastu ja see koosneb kunstlikest antikehadest, mida antakse tilguti kaudu.

„Kui me haigeks jääme, arendame me välja erinevaid antikehi, aga siin on toodetud spetsiaalne antikeha ja väga palju neid,” ütles Bergquist.

Ravimi erakorraline litsents kehtib täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele, kellel on risk põdeda Covid-19 raskekujuliselt. Juba raskelt haigeks jäänud inimestele ravimit aga ei anta, sest sellisel juhul ei ole positiivset mõju näidatud.

„Sellega tuleb alustada haiguse varases staadiumis nende puhul, kellel on risk raskelt haigeks jääda,” ütles Bergquist.

