Rootsis pojalt vabaduse võtmises kahtlustatud eakas naine lasti vabadusse ja teda ei kahtlustata enam kuriteos

„See on tervishoiu ja sotsiaalteenuste asi, aga ei ole praegusel hetkel õiguskaitseorganite asi,” ütles prokurör Emma Olsson ajalehele Dagens Nyheter, vahendab Helsingin Sanomat.

Rootsi Televisioonile SVT ütles Olsson, et enam ei viita miski sellele, et meest oleks korteris hoitud vastu tema tahtmist.

Naine vahistati sel nädalal, kui tema kodust leiti tema 41-aastane poeg, kellel puudusid näiteks hambad ja kelle kehal olid mädanevad haavandid.

Juhtum hakkas päevavalgele tulema, kui ema haiglasse sattus. Rootsi meedia andmetel läks pühapäeval Stockholmi läänis Haninge kommuunis asuvasse korterisse naise tütar, kes leidis sealt eest venna.

Politsei hakkas kahtlustama, et naine on hoidnud poega 28 aastat kodus vangistuses ja kohelnud teda vägivaldselt. Ema eitas süüdistusi.

Mees ei suutnud kõndida ega eriti rääkida. Ta viidi meedia teatel kohe haiglasse operatsioonile.

Prokurör Olsson ütles varem, et meest küsitleti eile. Küsitluse ja muu juurdluse põhjal ilmnes Olssoni sõnul, et tõendid ema vastu nõrgenesid.

Ajalehe Dagens Nyheter andmetel on mees aastatel jooksul võimudega kokku puutunud.

Dagens Nyheteri teatel on olemas muu hulgas kümne aasta tagune halduskohtu otsus, mis puudutab mehe töövõimet ja õigust haigustoetusele.

Juhtum on saanud Rootsis palju tähelepanu ja nüüd arutatakse, kuidas võis mehe olukord võimudel kahe silma vahele jääda. Õde on Rootsi meediale öelnud, et korter oli väga halvas seisus.

„Seal oli uriini, mustust ja tolmu. See haises roiskumise järele,” ütles õde Expressenile.

Dagens Nyheteri teatel ütles õde, et väljendas mitu korda muret, et korteris ei ole kõik korras.