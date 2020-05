Rootsis on viirus tapnud kolm korda rohkem inimesi kui teistes Põhjala riikides kokku. Kas hullem on möödas?

Rootsi ühiskonna kõige kaitsetumaks kohaks on osutunud vanadekodud. Hiljutise statistika järgi on ligi pool Stockholmis koroonaviiruse tõttu surnutest saanud diagnoosi mõnes pealinna hooldekodus. Eelmisel nädalal oli hooldekodude elanikke surnud üle 630.

Kriitikud osutavad, et Rootsi nakatumis- ja surmanumbrid on elaniku kohta oluliselt suuremad kui rangemate piirangutega naaberriikides. Iga naabri rahvaarv on umbes pool Rootsi omast, ent Taani surmanumber on kuus korda väiksem kui Rootsis. Soomes on see 12 korda väiksem. Norras - ligi 14 korda väiksem.

Rootsi endine peaepidemioloog Johan Giesecke aga prognoosib, et pärast praeguste piirangute leevendamist jõuab naaberriikide suremus Rootsile peagi järele.