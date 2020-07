Rootsis on nakatunud üle 10 000 meditsiinitöötaja – ja seda kaks kuud vanadel andmetel

Ajalehe Expressen kolumnist Lotta Gröning märgib, et tervishoiusüsteemi tabanud probleemid olid ilmsed juba pikemat aega. „Teame meedias ilmunud teadetest, et vanurid jäeti üksinda lamama ja surema,” kirjutab Gröning. „Teame, et hooldekodude elanikud ei saanud alati vajalikke hingamisaparaate ja inimesed lämbusid aeglaselt surnuks.