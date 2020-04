Rootsis on koroonasurmi 333 ja Stockholmi püstitati välihaigla, aga valitsuse rahulik kurss jätkub

Rootsi võrdlemisi lõdva liini üle on imestatud kõikjal Euroopas. Veelgi rohkem nüüd, kui surmajuhtumite arv kasvab ka seal.

Kõik erakonnad on valitsuse selja taga ja rahvas ei mässa.

Rootsi on meetmeid karmistanud järk-järgult plaani järgi, aga äkilist suunamuutust ei ole tehtud.

Rootsi Riigikaitsekõrgkooli riigiteaduse dotsent Dan Hansén on uurinud Rootsi reaktsioone erinevatele kriisidele. Ta annab Rootsi ühiskonna reaktsioonile koroonaviirusele kolm seletust:

1. Rootslased usaldavad võime ja usuvad, et neil on õigus.

2. Võrdlus teiste riikidega rahustab.

3. Rootsi mõtleb ka majandusele ja pikale ajaperspektiivile.

Hanséni sõnul on Rootsi valitsusel ja tervishoiuvõimudel õnnestunud seletada Rootsi kurssi hästi ja rive segi löömata.

„See suhteline rahulikkus, millega Rootsis on reageeritud, tuleb valitsuse viisist kommunikeerida. See on olnud õpetlik,“ märgib Hansén. Ka Rootsis kogunetakse Hanséni sõnul kriisioludes „lipu ümber“ ega taheta liiga palju paati kõigutada. „Ka karmi kriitikat võidakse näha, aga selle aeg võib olla hiljem.“

Hansén usub Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnelli, kes ütles eile, et Rootsi suur surmajuhtumite arv ei näita seda, et Rootsi kurss oleks olnud Soome omast halvem, vaid seda, et Soome on Rootsist ajaliselt maas.

Norra kohta tunnistas Tegnell, et Norral on õnnestunud Rootsist paremini riskigruppide kaitsmine. Rootsi Raadio uuring näitas, et koroonaviirus on levinud Stockholmis igasse kolmandasse hooldekodusse ja teenuste keskusse, mistõttu keelas Rootsi sel nädalal külastused.

Rootslased ei mõtle Hanséni sõnul ise, et järgivad koroonakriisis mingit radikaalset kurssi, pigem valitseb arusaam, et kurss on lagom ehk sobiv.

„Lõpptulemus võib väga hästi olla, et Rootsi leidis kesktee üle- ja alareageerimise vahel,“ arvas Hansén. „Seda näeme alles hiljem.“

Rootsis on küll restoranid lahti, aga karmide reeglitega. Lubatud on ainult lauas teenindamine ning tuleb tagada distants ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Rootsi ise võrdleb end sama suurte Euroopa riikidega. Näiteks Belgias on surnuid juba üle tuhande. Belgias on liikumiskeeld kehtinud üle kahe nädala.